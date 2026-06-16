La Policía sospecha la existencia de financistas para potenciar a grupos asaltabancos

Un grupo de más de 20 delincuentes fuertemente armados ejecutó esta madrugada un violento ataque con explosivos contra tres bancos y una casa de cambios ubicados en el centro de Santa Rita.

Los ataques tuvieron como objetivos sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank ubicados sobre la Ruta PY06, además de una casa de cambios. Los atacantes se movilizaban en al menos cinco vehículos.

Hubo un enfrentamiento entre la Policía y los asaltantes, quienes se movilizaban en al menos cinco vehículos y por un momento tomaron de rehén a uno de los uniformados.

“Creemos que es un grupo que se sigue reagrupando, porque en casi todos los eventos donde se han utilizado explosivos hemos llegado a identificar, a detener a parte del grupo, pero pasado un tiempo se vuelven a rearmar para continuar con estos atracos”, comentó el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero.

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El oficial apuntó que sospechan que existen financistas para que se puedan armar este tipo de grupos y brindar los recursos para contar con los materiales necesarios para armar este tipo de atracos.

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“Estamos hablando con nuestros pares de Brasil y Argentina, atendiendo a que esta es una modalidad de robo que no solo se está en nuestro país”, mencionó.

El comandante señaló que se comunicó con el ministro del Interior para solicitarle su permiso para trasladarse hasta el lugar del atraco, donde sería mucho más útil por la experiencia con que cuenta en este tipo de eventos.

“Voy a acompañar el trabajo investigativo y observar el trabajo preventivo para ver si se puede mejorar la seguridad en la zona", concluyó.