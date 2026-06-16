Videos: así ingresaron a una de las sucursales atacadas en Santa Rita

Esta madrugada, alrededor de 20 delincuentes atacaron los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, ubicados sobre la ruta PY06 en pleno centro de Santa Rita. También atacaron la casa de cambios que lleva el nombre de la misma ciudad.

La Policía confirmó que los atacantes actuaron con explosivos y armas largas y perpetraron los atracos entre la 1:00 y la 1:30.

En los videos del atraco a la Casa de Cambios Santa Rita se observa que dos delincuentes detonaron explosivos, rompieron los vidrios e ingresaron con armas de grueso calibre.

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Allí, fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. Según los datos difundidos, no habrían logrado sustraer dinero de esta sucursal.

Enfrentamiento y toma de rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, detalló que los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

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Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de los cuatro efectivos policiales. Este fue despojado de un fusil y de su pistola reglamentaria, y fue tomado como rehén momentáneamente.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y se parapetaron al costado de la ruta, desde donde iniciaron un enfrentamiento a tiros con los delincuentes.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank que estaban de guardia se encuentran “bien”.