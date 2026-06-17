Megaasalto en Santa Rita: allanamientos y dos detenidos en Emboscada

En el marco de la investigación del asalto armado y con explosivos perpetrado ayer por unas 20 personas contra cuatro instituciones financieras en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo en la noche de ayer, martes, allanamientos en dos viviendas en la localidad de Emboscada, Cordillera.

Según un informe de la Policía, los procedimientos llevaron a la detención de dos personas: José Cuevas Yegros (56 años) y Ramón Leonardo Bogado (39).

Los allanamientos, encabezados por la fiscal Rocío González, fueron realizados en simultáneo a las 20:00 del martes en dos viviendas ubicadas en los barrios Sol Naciente y Nazaret.

Ambas personas detenidas fueron trasladadas a la Comisaría 1 de Caacupé, donde quedarán recluidas a disposición del Ministerio Público, informó la Policía.

Habrían adquirido los explosivos

En conversación con ABC Color este martes, el comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de la Policía en Cordillera, comentó que las viviendas fueron allanadas siguiendo la línea de trazabilidad de los explosivos utilizados ayer por los asaltantes en Santa Rita.

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Una veintena de personas con armas largas y equipadas por explosivos atacaron ayer sucursales en Santa Rita de los bancos Familiar, GNB y Ueno, además de una casa de cambios.

Los atracadores detonaron explosivos en los locales de Familiar y GNB, pero los investigadores hallaron explosivos sin detonar en los otros sitios asaltados.

Los detenidos hoy en Emboscada son señalados como posibles responsables de la adquisición de esos explosivos, dijo el jefe policial.

Mochila de una cantera y documentos de Digemabel

En una de las viviendas fue incautada una mochila con inscripciones que hacen referencia a una cantera de la empresa TOCSA S.A. en Villa Hayes.

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También fueron incautados en uno de los allanamientos de hoy documentos relacionados a los explosivos, emitidos por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), que regula la venta de explosivos para canteras en Paraguay.