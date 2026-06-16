Media hora de “disparos ininterrumpidos”: así se vivió el megaasalto en Santa Rita

En horas de la madrugada de este martes, una veintena de personas armadas y equipadas con explosivos asaltaron tres bancos y una casa de cambios en la zona céntrica de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Los asaltantes detonaron explosivos en sucursales de los bancos GNB y Familiar e irrumpieron también en una sucursal de Ueno Bank y de la firma Santa Rita Cambios, llevándose una cantidad aún no determinada de dinero.

Durante el incidente se registró un enfrentamiento entre los asaltantes y agentes de la Policía, uno de los cuales incluso fue brevemente tomado como rehén por los atracadores, según informó hoy un jefe policial.

“Tuvieron control de toda el área central de la ciudad”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Adrián Urtlauf, concejal municipal de Santa Rita por el Partido Patria Querida, quien vive en la zona en que se produjeron los atracos, relató cómo se vivieron los acontecimientos.

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El concejal Urtlauf dijo que hubo entre 25 minutos y media hora de “disparos ininterrumpidos” y que se escuchaban tiros provenientes desde varios lugares distintos, por lo que dijo creer que los asaltantes se ubicaron en varios puntos para mantener controlada la zona en que están ubicados los bancos.

“Por media hora tuvieron control de toda el área central de la ciudad”, dijo. “Parecía el ‘mbokapu’ de Año Nuevo, por suerte nadie salió herido”, agregó.

Comisaría de Santa Rita tiene menos de 20 agentes

El edil de Santa Rita indicó que hace aproximadamente un mes y medio se produjo en Santa Rita una inusual ola de robos de vehículos, con hasta tres hechos de ese tipo por noche en ocasiones.

Agregó que, normalmente, la Comisaría 18ª de Santa Rosa tiene una dotación de 18 agentes distribuidos en tres turnos, por lo que en cada turno generalmente hay seis uniformados en actividad.

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Según dijo hoy a ABC Cardinal el comisario Juan Vega, director de la Policía Nacional en Alto Paraná, los asaltantes interceptaron a una patrullera que se hallaba en la zona al momento del asalto y tomaron momentáneamente como rehén a uno de sus ocupantes.

Posteriormente, se produjo un enfrentamiento a tiros entre los asaltantes y los policías, tras lo cual los sospechosos lograron escapar.