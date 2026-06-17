Megaasalto en Santa Rita: lo que dijo uno de los detenidos con relación a explosivos

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron hoy en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, a dos personas señaladas como responsables de haber adquirido explosivos para uso comercial en canteras que acabaron en manos de delincuentes que asaltaron ayer cuatro instituciones financieras –tres bancos y una casa de cambios– en la localidad de Santa Rita, Alto Paraná.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39).

Durante el asalto de ayer, los atracadores detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita.

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Los asaltantes también irrumpieron en un local de Ueno Bank y de una casa de cambios, pero no pudieron hacer detonaciones allí y abandonaron explosivos sin estallar, lo que permitió a los investigadores hacer la trazabilidad.

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Niega estar vinculado a desvío de explosivos

Luego de su detención, Ramón Bogado hizo declaraciones a medios de comunicación en las que negó estar involucrado en el aparente desvío de los explosivos.

Bogado afirmó que él y el otro detenido forman parte de una “asociación” que se dedica a gestionar con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) la compra de explosivos para empresas que explotan canteras. Dijo que no se dedica a la manipulación directa de los explosivos.

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Según manifestó, su rol era recibir informes de los usuarios sobre cada uso de un explosivo y registrarlo en el sistema de la Digemabel, que exige que se mantenga un registro de cada artefacto explosivo utilizado en la explotación minera.

Bogado comentó que fue abordado ayer por personal de la Digemabel que le informó que los explosivos utilizados en Santa Rita son “de un lote que compramos”, pero afirmó estar en “total desconocimiento” sobre cómo los explosivos llegaron a manos de los asaltantes.