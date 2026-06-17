Esto encontraron en la cantera de donde salieron los explosivos del megaasalto en Santa Rita

En la madrugada de ayer se registró el megaasalto a cuatro instituciones bancarias y financieras de Santa Rita, Alto Paraná, en el que los delincuentes utilizaron explosivos para abrir las bóvedas.

Las sedes de los bancos Familiar y GNB fueron donde los delincuentes lograron detonar los explosivos, mientras que en las sedes de Ueno Bank y de una casa de cambios los explosivos no detonaron, por lo que fueron abandonados y permitió a los investigadores rastrearlos.

El sistema de trazabilidad de la Digemabel determinó que los explosivos fueron adquiridos en noviembre por la cantera Ita Bella, ubicada en Emboscada, por lo que la fiscala Rocío González se constituyó en la misma hoy para inspeccionar y recabar datos que puedan dar con los responsables del megaasalto.

“No hemos encontrado indicios de restos de material explosivo, pero sí tenemos el aparato de DVR que vamos a incautar en este momento para poder hacer la trazabilidad de las imágenes desde el tiempo que esté guardado en archivo hasta la fecha. Vamos a incautar el equipo de DVR y más otras documentaciones que puedan guardar relación con el hecho”, dijo en conversación con los medios.

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Cantera no usa explosivos desde octubre

Según la conversación que tuvo la agente con los trabajadores de la cantera, desde octubre del año pasado no utilizan explosivos en la misma, e incluso los obreros denunciaron que trabajan de manera precaria, ya que realizan la extracción de los minerales a mano.

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Agregó que según los registros de la Digemabel, los explosivos se dieron de baja en febrero de este año, es decir, que debieron haberse utilizado los mismos en ese mes; sin embargo, no concuerda con lo que los trabajadores le manifestaron.

“Se dio de baja en febrero, como si fuera que se haya detonado en este lugar; sin embargo, conforme al testimonio que estamos tomando en este acto, ellos no estaban realizando ningún tipo de explosión desde más o menos octubre del año pasado”, precisó.

Hoy los intervinientes detuvieron a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos, que según la agente, uno es el encargado de dar de baja o ingreso a los explosivos y el otro es el explosivista.

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Buscan lote de 350 unidades de explosivos

Según la presunción de la Fiscalía, los detenidos enviaron los explosivos a terceras personas, lote que tendría 350 unidades relacionados al artefacto de 20 kilogramos incautado en el lugar del asalto que no detonaron.

“Tampoco nosotros podemos decir esto es algo chico, algo grande, es cuerda, es hilo, porque no tenemos a la vista. Sí tenemos uno incautado, pero eso se arma, ustedes saben que esa arma, lo que fue incautado, es un artefacto de 20 kg, entonces, tiene su proceso de preparación y eso significa para la Digemabel que son varias piezas. Ellos solamente van a poder darnos la información de cuántas unidades se utilizaron en realidad de lo que ellos le proveen”, concluyó.

Agregó que tienen varios sospechosos identificados, pero por una cuestión de no entorpecer la investigación, no puede dar más detalles.