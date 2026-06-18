Megaataque en Santa Rita: detienen en Minga Guazú a brasileño dado por muerto hace dos años

El asalto múltiple se registró en la madrugada del martes contra los bancos GNB, Familiar y Ueno y la casa de cambios Santa Rita Cambios, en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El botín global robado fue supuestamente de unos 3.000 millones de guaraníes y 100.000 dólares.

Los delincuentes detonaron explosivos en los bancos GNB y Familiar, pero ya no tuvieron tiempo de explosionar las bombas que colocaron en el banco Ueno y en la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Esa misma noche, fueron capturados dos supuestos implicados en la venta de los explosivos a los asaltantes, quienes ayer ya fueron imputados.

Se trata de José Cuevas Yegros, de 57 años, y Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años, responsables de la cantera Itá Bella de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

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Ayer también fueron encontrados quemados dos automóviles usados por la gavilla, que quedaron abandonados a orillas del Lago Itaipú, en la zona de la colonia Pira Pytã, distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, específicamente en las coordenadas 25° 17′ 04″ S, 54° 38′ 33″ W.

Hoy jueves, la Policía allanó una especie de casa quinta situada en la zona de la Calle 26 Monday, a 4.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

El lugar exacto intervenido esta mañana queda en las coordenadas 25° 31′ 22″ S, 54° 51′ 39″ W.

Los detenidos fueron identificados como Emanuel Cidade Campos, brasileño, de 23 años, alias Guaraní; Leandro Alfredo Portillo Achucarro, paraguayo, de 30 años, alias Ka’i, y la que sería mujer de este, Adriana Barboza Balmori, paraguaya, de 34 años, alias Adri.

En el lugar se encontraron una escopeta, municiones, clavos miguelito, chalecos antibala, pasamontañas, pelucas, guantes tácticos y otros elementos considerados evidencias.

El director general de Investigación Criminal, comisario general director Marcelino Espinoza Medina, fue categórico al asegurar “mil por mil” que se trata de miembros de la banda que cometió el megaataque del martes a la madrugada en Santa Rita.

Incluso, añadió que el brasileño apodado Guaraní es el experto en explosivos que preparó las bombas que se usaron para volar las bóvedas de los bancos GNB y Familiar y también las que no llegaron a explotar en el banco Ueno y la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Es más, el comisario general dijo que el brasileño fue el que tomó de rehén a un policía de la comisaría 18° de Santa Rita durante el atraco y al que obligó a decir por la frecuencia de radio que nadie se acercara a la zona.

¿Quiénes son los nuevos detenidos por el megaataque?

El brasileño Emanuel Cidade Campos, alias Guaraní, quien sería miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC), ya había sido detectado en Paraguay en el año 2024 como miembro de la banda que robó de un cajero automático del banco Itaú, el 25 de febrero en Ciudad del Este; intentó robar otra máquina del mismo banco, el 23 de marzo en la misma ciudad; robó un cajero automático del Banco Nacional de Fomento, el 2 de abril en Yatytay, y asaltó una sucursal del mismo banco, el 27 de abril en Natalio.

De hecho, el aguantadero de la gavilla fue detectado y allanado el 8 de mayo del mismo año colonia San Isidro, a 800 metros del cauce del río Monday y a 16 kilómetros de la Ruta PY02, en el distrito de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, a 46 kilómetros en línea recta de donde ahora pillaron la nueva guarida en Minga Guazú.

En aquel procedimiento, la Policía eliminó a dos de los delincuentes y capturó a otros dos, aunque también escaparon tres más.

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Los intervinientes informaron cuando eso que uno de los abatidos en Mallorquín era Emanuel Cidade Campos, quien al final hoy fue arrestado en Minga Guazú. Por ende, ahora se debe revisar quién fue el que en realidad murió hace dos años.

Otro de los detenidos de hoy, el paraguayo Leandro Alfredo Portillo Achucarro, quien también sería integrante del PCC, ya había sido capturado el 11 de enero del 2020 en Ciudad del Este y luego condenado a cinco años de cárcel en carácter de sicario.

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Luego de salir de prisión, volvió a caer preso el 10 de octubre de 2025 en Cambyretá como miembro de la banda que dos días antes mató al cambista Estanislao Casco Acosta, de 74 años, en un asalto tipo comando en la referida ciudad del departamento de Itapúa.

Por esta causa, increíblemente fue beneficiado con arresto domiciliario por el Juzgado Penal de Garantías 1 de Encarnación, aparentemente ejercido por la jueza Carina Ruiz Díaz Noviski, pero la misma magistrada revocó ese fallo el 31 de marzo pasado y ordenó la prisión preventiva del procesado, luego de que apareciera envuelto de nuevo en otros hechos punibles.

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Sin embargo, obviamente, el delincuente ya no se presentó y estaba prófugo hasta hoy que fue recapturado en Minga Guazú por el megaataque en Santa Rita.