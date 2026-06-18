Video: detienen a hombre por presunto exhibicionismo frente a menores en Villa Aurelia

Un presunto caso de exhibicionismo frente a menores de edad movilizó a agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana en la tarde del martes en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

El procedimiento culminó con la aprehensión de Diego Rafael Ullón, de 27 años, quien fue denunciado por supuestamente exhibir sus genitales frente a niños que se encontraban jugando dentro de una vivienda.

Según el informe policial, la intervención se produjo luego de una llamada al sistema 911 que alertó sobre la presencia de una persona realizando actos obscenos en la vía pública.

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Video captó los movimientos del sospechoso

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, imágenes de circuito cerrado muestran al sospechoso llegar al lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, descendió del biciclo y se acercó al tejido de una vivienda donde se encontraban varios menores.

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Las grabaciones revelan que el hombre habría intentado llamar la atención de los niños y luego se trasladó hasta el frente de la casa, donde presuntamente realizó actos de exhibicionismo.

El episodio terminó cuando una de las menores lanzó un grito que alertó a su padre, quien salió de la vivienda para verificar lo que ocurría.

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El padre intervino y evitó la fuga

El denunciante logró interceptar al sospechoso cuando este intentó retirarse del lugar.

Tras reducirlo, dio aviso al sistema 911 y agentes del cuadrante acudieron en cuestión de minutos para concretar la aprehensión.

El subcomisario Livio Brizuela confirmó que al llegar al sitio encontraron al hombre ya retenido por el padre de los menores.

“Gracias al pedido de auxilio de las criaturas, el papá se percató de la situación y pudo reducir a este sujeto”, señaló.

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Sospechoso negó los hechos

Durante las primeras averiguaciones, el aprehendido manifestó a los policías que únicamente se encontraba orinando en la vía pública.

Sin embargo, el jefe policial afirmó que esa versión no coincide con las imágenes obtenidas durante la investigación.

“En el video se observa que en ningún momento estaba realizando una necesidad fisiológica. Al contrario, estaba exhibiéndose frente a los menores”, sostuvo Brizuela.

Los intervinientes también indicaron que el hombre se encontraba lúcido y que no presentaba aparentes signos de estar bajo efectos de alcohol o sustancias estupefacientes.

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Madre afirma que ya lo había visto antes

Otro dato que llamó la atención de los investigadores surgió durante la declaración de la madre de los menores.

Según relató el subcomisario, la mujer aseguró haber observado al mismo individuo en otras ocasiones merodeando frente a la vivienda.

Esa información, sumada a las imágenes de circuito cerrado y al testimonio del denunciante, fue incorporada a los antecedentes remitidos al Ministerio Público.

El sospechoso manifestó que trabaja en una panadería y que pasaba por la zona en el momento del hecho. Los agentes verificaron que llevaba consigo una bolsa de pan, aunque aclararon que ese elemento no guarda relación con la conducta denunciada.

Fiscalía dispuso que permanezca detenido

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Juan Marcelo García de Zúñiga, quien ordenó la permanencia del aprehendido en la sede policial.

Además, dispuso la incautación de la motocicleta en la que se desplazaba y la remisión de todos los antecedentes a la unidad fiscal correspondiente.