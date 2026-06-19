Militar herido en emboscada “está grave pero estable”

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó esta mañana que el principal Vicente Cáceres, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Departamento de Canindeyú hasta anoche se encontraba “grave, pero controlado”.

“Está grave pero estable, porque la bala penetró en el brazo y al principio parecía una lesión superficial pero le atravesó el brazo y se alojó entre el pulmón y la columna”, detalló sobre su estado de salud.

Resaltó que el objetivo de su traslado era el acceso a más especialistas que garantice una buena evolución. “En líneas generales hasta anoche, estaba grave pero estable, o sea controlado”, recalcó el ministro en ABC Cardinal.

El jefe policial fue baleado durante un operativo en la colonia Anahí, Corpus Christi. El mismo fue emboscado mientras se encontraba custodiando un inmueble, que estaba ocupado de forma ilegal por un grupo de personas.

Autor de disparos no fue identificado

“No se pudo identificar, salieron los tiros desde el monte, un monte muy cerrado”, detalló el ministro Riera con respecto a quién realizó el disparo que hirió al comisario principal.

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Resaltó que las balas salieron de zonas boscosas muy muy difíciles. Aseguró que incluso se tarda hasta una hora en hacer pocos kilómetros.

El ministro agregó que se presume que los autores son parte del grupo desalojado. “Y ellos sí están identificados”, destacó.

Por el momento, señaló que la Fiscalía pidió que se despeje el operativo para evitar mayores incidentes.

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