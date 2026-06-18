Jefe del Grupo Especial de Operaciones fue herido durante emboscada en Canindeyú

El jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Vicente Cáceres, salió herido con un arma de fuego durante una emboscada, mientras estaban cuidando un inmueble, que estaba ocupado de forma ilegal por un grupo de personas.

El hecho ocurrió el Corpus Christi, en la zona de la Colonia Anahí, donde se constató la presencia de personas que serían de comunidades indígenas.

“Anoche, el comisario principal Vicente Cáceres recibió una herida de bala en el hombro y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Tesai de Ciudad del Este. En estos momentos está por ser trasladado a Asunción vía aérea, al Hospital Rigoberto Caballero”, comentó el comisario general Ricardo Orué, director de Policía de Canindeyú.

El comisario, junto con un grupo de oficiales, estaban cubriendo el inmueble que fue invadido en parte en abril pasado. “Pasado las 23:00 recibieron disparos desde un monte. Los que estaban en el lugar indicaron que se podría tratar de un rifle. Ellos nunca vieron a las personas que realzaron los disparos”, detalló el uniformado.