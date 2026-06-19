Pobladores de Capitán Miranda anuncian manifestación tras nuevo accidente fatal en ruta PY06

Los pobladores del distrito de Capitán Miranda, en el departamento de Itapúa, se autoconvocaron para este sábado 20 de junio, desde las 8:00m, para desarrollar una manifestación en el cruce entre las rutas PY06 y D054. Los lugareños reclamarán que se coloquen en el sitio reductores de velocidad tipo “lomada” sobre la ruta PY06.

Esto, tras un nuevo siniestro vial en el que un peatón fue arrollado la noche de este jueves, a la altura del kilómetro 24 de la ruta PY06.

En el sector recientemente se colocaron reductores de velocidad tipo bandas sonoras o franjas transversales de alerta, que, según el reclamo, no cumplen la función de hacer que los conductores circulen a menor velocidad en el área urbana.

En Paraguay, las lomadas solo se pueden instalar en rutas o calles ubicadas en zonas estratégicas de alta concurrencia pública. Por ley, deben ubicarse exclusivamente en las proximidades de centros educativos (escuelas/colegios), hospitales, centros de salud o puestos médicos, y zonas de gran aglomeración peatonal (plazas, estadios, iglesias).

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El siniestro fatal

La noche de este jueves fue arrollado un peatón sobre la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda. La víctima falleció en el sitio debido al accidente.

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El hombre fue identificado como Patrocinio Duarte Retamar (75). En principio no lograban identificar al fallecido, pero los intervinientes lograron extraer sus huellas y cotejarlas a través del sistema AFIS de la Policía Nacional.

El vehículo involucrado era una Toyota Hilux (2014) de color blanco, con matrícula BLR 831, que estaba al mando de Ezequiel Emanuel Fin González (33). Según relató a los intervinientes, el hombre le habría salido al paso sobre la ruta, por lo que no pudo evitar embestirlo.

El caso fue informado a la agente fiscal de turno, Zulma Britos.