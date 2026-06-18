Un detenido por millonario asalto a un funcionario de una estación de servicios en Bella Vista

Agentes de la Oficina Regional en Itapúa del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, a cargo del comisario Joel Cabrera, realizaron un allanamiento para detener a uno de los supuestos autores de un asalto cometido el pasado 1 de junio en Bella Vista.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 Colonias Unidas, Reinaldo Castillo. La incursión se desarrolló a las 6:00 de ayer, en el barrio Obrero de Hohenau.

El detenido fue identificado como Willian Germán Benítez Segovia (28), sobre quien pesaba una orden de captura en el marco de la causa 427/2026 por robo agravado, según la Resolución N° 62/26, emitida el 17 de junio. La orden de allanamiento fue firmada por la jueza Melisa Carlson.

En poder del hombre incautaron dos celulares, una campera de color negro, una mochila y un quepis; además, una cámara de seguridad y facturas por compras millonarias de fechas posteriores al atraco.

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El asalto investigado

Cerca del mediodía del lunes 1 de junio, tres malvivientes encapuchados, portando armas de fuego, interceptaron a un empleado de una estación de servicios de la ciudad de Bella Vista, identificado como Cristian Gabriel Florentín López (23), sobre la ruta PY06.

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Los sujetos lo despojaron de una mochila que contenía dinero que debía ser depositado en un banco. El atraco se produjo en la vía pública a pocos metros de la entidad bancaria en la que el trabajador debía depositar la recaudación de la empresa.

Los malvivientes se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, color gris, que posteriormente fue encontrado abandonado en un barrio conocido como María Auxiliadora, en el mismo distrito de Bella Vista.

Los investigadores detallaron que los maleantes se alzaron con G. 60 millones en efectivo, además de cheques que estaban junto al dinero.