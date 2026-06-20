Buscan a señora de 84 años con Alzheimer en Asunción

Una mujer de la tercera edad que padece de la enfermedad de Alzheimer se encuentra desaparecida, según informó la propia Policía Nacional. Se trata de Ángela Matilde Sosa viuda de Rolón, de 84 años, de quien no se tienen noticias desde las primeras horas de la mañana de este sábado 20 de junio de 2026.

La denuncia ya fue formalizada ante la Policía Nacional, y los allegados de la mujer apelan a la solidaridad de la ciudadanía en general para intentar ubicarla de forma rápida.

De acuerdo con los datos provistos, la señora Ángela Matilde fue vista por última vez hoy a las 08:40. El último registro de su paradero se sitúa sobre la Avenida Amancio González, en el tramo comprendido entre la Avenida Fernando de la Mora y la calle Sajonia, en el barrio Palomar de la capital.

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Al momento de su desaparición, la mujer vestía prendas de un solo tono. Una campera de color negro, un pantalón de color negro y calzados de color negro.

Como rasgos físicos particulares para facilitar su reconocimiento en la vía pública, los familiares detallaron que es de cutis moreno, tiene una estatura mediana y el cabello de color negro y encrespado.

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¿Cómo ayudar? Canales de comunicación habilitados

Las autoridades y los familiares ruegan a cualquier persona que crea haberla visto o que pueda aportar datos sobre su paradero, comunicarse de forma inmediata a los siguientes números del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 0986 760083. También al Sistema 911 o marcando de forma directa el número 130.

Cualquier dato, por más insignificante que parezca, puede ser vital para que Doña Ángela regrese sana y salva a su hogar con sus seres queridos.