Qué sabe la Policía del niño encontrado muy lejos de su casa tras 36 horas desaparecido

Luego de más de 36 horas de intensa búsqueda, el hallazgo con vida del pequeño Mathías en una zona de maizales y monte de Pedro Juan Caballero generó mucha alegría en toda la población que acompañaba la familia. Aunque la Policía descarta por ahora algunas hipótesis, los investigadores aún no tienen una explicación definitiva sobre cómo el niño llegó a un sitio ubicado a más de cinco kilómetros de su vivienda.

El director de Policía de Amambay, comisario Osval Lesme, incluso dijo que hasta se podría calificar el hecho como un “milagro” y destacó que durante el operativo se encontraron rastros que llaman la atención de los investigadores.

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Las huellas halladas durante la búsqueda

Según explicó Lesme, las primeras evidencias encontradas fueron las pisadas del pequeño con su calzado en las inmediaciones de la vivienda.

“Sus primeras pisadas con su calzado, huellas dejadas que al lado o en las proximidades, dos, tres, cinco metros, no se encontraron ninguna otra huella”, señaló.

Indicó que al momento de ser encontrado el niño estaba al borde de un arroyo y casi al costado de un maizal, donde nuevamente aparecieron solo sus huellas, pero esta vez descalzas. “Ahí tampoco hemos encontrado otras huellas”, afirmó.

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De acuerdo con el jefe policial, en ningún momento hallaron rastros de otras personas, animales o vehículos en los lugares por donde aparentemente pasó el menor.

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Qué encontraron junto al niño

Otro de los elementos que sorprendieron a los investigadores fue lo que hallaron cerca del pequeño al momento de ser localizado.

Lesme relató que la persona que lo encontró manifestó que el niño levantó ambos brazos de emoción cuando lo vio. Además, observó que a su lado había cáscaras de mandarina y que estaba comiendo acerola.

Sin embargo, el comisario destacó que en las inmediaciones del lugar no existen plantas de esas frutas. “Las plantas de mandarina o acerola en las proximidades no se tienen. Hemos constatado personalmente también con el equipo de búsqueda”, afirmó.

Añadió que los árboles de esas especies se encuentran más cerca de los caminos principales y a varios kilómetros del sitio donde fue hallado Mathías.

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El estado de salud de Mathías

Tras ser examinado por un médico forense, se determinó que el niño presentaba un cuadro leve de deshidratación y algunas lesiones menores.

“El forense, luego de su diagnóstico, refiere solamente algo deshidratado, algunas mordeduras, picaduras de mosquito y algo de arañazos”, detalló Lesme.

Los investigadores presumen que algunas de esas marcas pudieron haber sido causadas por las hojas del maizal donde fue encontrado.

¿La Policía cree que alguien se llevó al niño?

Consultado sobre la posibilidad de que una persona haya trasladado al pequeño, Lesme indicó que inicialmente esa hipótesis fue analizada.

Explicó que los investigadores revisaron imágenes de circuito cerrado de una vivienda ubicada sobre el único camino de acceso al establecimiento donde reside la familia.

Según dijo, durante el periodo en que se presume ocurrió la desaparición solo se observó el ingreso de un vehículo. Los agentes identificaron a sus ocupantes y descartaron cualquier vínculo con el caso.

A partir de esa verificación, los policías concluyeron que el niño probablemente seguía dentro del área donde se concentró la búsqueda, entre policías, bomberos, militares y todos los vecinos.

El misterio de los cinco kilómetros

Pese a las evidencias recogidas hasta ahora, Lesme reconoció que el recorrido atribuido al pequeño sigue siendo difícil de explicar.

“Ahora queda en manos de los investigadores y el fiscal demostrar qué fue lo que ocurrió, porque tantos kilómetros para que el nene haya caminado es muy raro, llama poderosamente la atención, a juzgar por el terreno en sí”, sostuvo.

El director policial insistió en que el caso aún no está completamente aclarado y que las investigaciones continuarán para determinar exactamente qué ocurrió durante las 36 horas en que Mathías permaneció desaparecido.

Acompañado de su fiel amigo

La Policía habló del perro que apareció junto al menor al momento del hallazgo. De acuerdo con vecinos y familiares, el animal es la mascota de Mathías y suele acompañarlo a todos lados.

Lesme indicó que los testimonios recogidos señalan que, tras la desaparición del pequeño, el perro también estuvo ausente durante un tiempo y luego regresó solo, antes de que finalmente ambos fueran encontrados en la zona del maizal.