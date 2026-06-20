Video: incidentes durante los festejos por la victoria de la albirroja

La alegría por la victoria de la selección paraguaya frente a Turquía en el Mundial 2026 se vio empañada por una serie de incidentes registrados durante la madrugada de este sábado en el centro de Asunción.

Mientras cientos de hinchas celebraban el triunfo albirrojo en las calles, la Policía Nacional tuvo que intervenir en varios procedimientos relacionados con disturbios, tentativa de hurto, tenencia de sustancias ilícitas y enfrentamientos entre particulares.

El jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, comisario principal Germán Chena, informó que varias personas fueron trasladadas hasta la dependencia policial en el marco del operativo desplegado para garantizar la seguridad durante los festejos.

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Aprehendidos por drogas, hurtos y peleas

Según detalló el jefe policial, entre los aprehendidos figuran personas sorprendidas con sustancias estupefacientes, además de sospechosos involucrados en una tentativa de hurto de teléfono celular.

Asimismo, dos hombres fueron derivados recientemente a la comisaría tras protagonizar una pelea en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, uno de ellos sería menor de edad, situación que debía ser verificada para comunicar el caso a las autoridades competentes de la Niñez y la Adolescencia.

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Chena señaló que también se recibieron denuncias vinculadas al robo de celulares, uno de los delitos que suele incrementarse en concentraciones masivas de personas.

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Pedradas contra agentes del operativo

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando un grupo de personas lanzó piedras contra efectivos policiales que intentaban controlar una gresca.

De acuerdo con el comisario, los incidentes se produjeron cuando agentes intentaban trasladar a los involucrados hasta la sede policial para su identificación y esclarecimiento de los hechos.

Las personas demoradas estarían vinculadas al barrio Ricardo Brugada, aunque la Policía continuaba verificando identidades y circunstancias alrededor del enfrentamiento.

El jefe policial indicó además que uno de los involucrados presentaba signos evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas, aunque la realización de pruebas quedaba sujeta a la determinación de las autoridades judiciales.

Sin denuncias por daños a bienes públicos

Pese a los incidentes registrados, la Policía informó que hasta el momento no recibió denuncias relacionadas con daños a carteles, señalizaciones o infraestructura pública.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal del operativo fue prevenir situaciones de violencia y permitir que los festejos se desarrollaran con normalidad.