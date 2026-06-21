Cae pareja de chilenos, presuntos expertos en robo de cajas fuertes y cajeros

La Policía Nacional del Paraguay logró la captura de dos ciudadanos chilenos, identificados como Sebastián Alejandro Escobedo Florete (36) y Alejandra Monardes Connejo (50), quienes serían expertos en el forzamiento de cajas fuertes y el vaciado de cajeros automáticos.

El primer operativo se realizó en la intersección de las calles Saavedra y Pozo Favorito, en Asunción, donde fue detenido Escobedo. Posteriormente, las autoridades dieron con Monardes en una vivienda ubicada en el barrio Caacupemí, en Mariano Roque Alonso.

Según el reporte policial, la pareja habría intentado vulnerar la caja fuerte de un local comercial en Mariano Roque Alonso. Tras fracasar en su intento, optaron por sustraer tres barriles de 25 kilogramos cada uno, que contenían droga preanestésica. Cada unidad está valorada en aproximadamente USD 7.000.

En el operativo se incautaron elementos de alta complejidad técnica, entre ellos inhibidores de señal para escanear y vaciar cajeros automáticos, además de herramientas de corte (pulidoras), celulares y un banner de una entidad bancaria y un automóvil Toyota Funcargo color dorado.

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El comisario Javier Maldonado, jefe de Investigaciones, comentó que ambos están siendo investigados por el hecho punible de hurto agravado. Se estima que la pareja es responsable de al menos cuatro golpes perpetrados en Asunción y el área Central.

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“Se activó una alerta en ese sentido, puesto que el modo operativo era el mismo en todos los casos que hemos investigado. También tenemos informaciones de nuestros pares del Departamento Central, investigaciones del área central que también tenían casos similares”, manifestó.

Además, comentó que estas dos personas, a pesar de que ya no tienen cuenta con la justicia en su país de origen, hay una alerta de color verder por ellos, que indica de que son personas altamente peligrosas.

Para finalizar, agregó: “Ya tenemos aproximadamente cinco hechos confirmados perpetrados por este grupo. También tenemos identificado a al menos dos personas más, que pertenecerían o serían integrantes de este grupo”.