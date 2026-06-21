Caen dos tortoleros prófugos al ser descubiertos en plena acción por una víctima

Los presuntos tortoleros detenidos fueron identificados como Nelson Esteban Brítez Rojas (28), con orden de captura por robo en la ciudad de Luque; y Osmar Luis Vera Giménez (48), con varios antecedentes por hurto agravado y orden de captura por tráfico de drogas. Ambos estaban utilizando un automóvil Toyota Vitz rojo, con matrícula HFZ 823 para movilizarse, según confirmaron voceros de la comisaría 10° Central de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo con el relato de los investigadores, Katherine Paola Silguero Ayala (32), quien estaba de visita en la casa de una amiga en el barrio Universo de la mencionada ciudad salió raudamente a la calle cuando escuchó un fuerte ruido, parecido a una explosión, precisamente donde estaba su vehículo.

Cuando salió a la vereda, la mujer sorprendió a los sospechosos, quienes estaban cargando en una mochila, sus pertenencias que había dejado en la camioneta. La víctima también observó que una de las ventanas de su camioneta estaba rota.

Ambos maleantes al verse descubiertos abandonaron la camioneta y abordaron el automóvil Vitz en el que escaparon del lugar. Pero gracias a una rápida denuncia efectuada por la víctima al Sistema 911, patrulleros de la comisaría jurisdiccional que estaba de patrulla por el barrio interceptaron el auto Vitz.

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Pero en ese momento solo uno de los maleantes estaba en el vehículo, este fue detenido y de su poder se recuperó casi todos los objetos que lograron robar de la camioneta, el otro sospechoso fue detenido unos minutos después en la zona de Remansito, por efectivos de la comisaría jurisdiccional, la 26° Central.

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A cargo de la Justicia

La captura de ambos prófugos fue comunicado al Ministerio Público, igualmente los objetos recuperados fueron puestos a cargo de la Justicia, para que puedan ser reclamados y recuperados por sus propietarios.