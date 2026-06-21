Tragedia en Amambay: niño de 7 años muere tras recibir un disparo accidental

La Dirección de Policía de Amambay informó que un niño de 7 años falleció en la tarde de este domingo, luego de recibir un disparo supuestamente accidental a la altura del tórax; su fallecimiento se dio en un hospital privado de Pedro Juan Caballero, hasta donde había sido derivado.

La víctima, que fue identificada como Bruno Daniel Bernal Romero, se encontraba con su hermano, un niño de 12 años y un adulto que se desempeña como capataz del establecimiento rural en que ocurrió el hecho, cuando se produjo el disparo, según el subcomisario David Pereira, quien ofició como portavoz de la Policía.

El lugar del hecho se trata de un establecimiento rural denominado Granja Ña Tuni Don Cristóbal, ubicado en la colonia San Juan, del distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El capataz fue detenido

Un hombre identificado como Gustavo Gómez Servín, indígena de 27 años, quien se desempeña como capataz del establecimiento rural donde ocurrió el hecho, fue detenido por disposición fiscal y de su poder se incautó el arma mortal, según la Policía Nacional.

¿Cómo se produjo el disparo?

Según un informe de los intervinientes, el niño de 7 años, su hermano, de 12, y el adulto de 27 años (el capataz) se encontraban juntos en el interior del establecimiento rural; el capataz portaba un revólver calibre 38 que en un momento dado se disparó presuntamente de forma accidental.

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Tras recibir el balazo en el tórax, el niño fue auxiliado hasta un hospital de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde, pese al esfuerzo de los profesionales de salvarle la vida, no resistió a la gravedad de su cuadro y falleció.

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La investigación del caso quedó a cargo de la fiscala de turno Sandra Díaz, quien decidirá en las próximas horas acerca de lo que pasará con el capataz detenido.