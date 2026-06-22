Casi 30 detenidos por la Policía tras festejo albirrojo del viernes: estos fueron los motivos

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrentó a la Selección de Turquía en la madrugada del sábado por el partido de la fase de grupos del Mundial Fifa 2026 y ganó por la mínima diferencia de 1-0.

En el centro de Asunción, donde se colocaron pantallas gigantes en varios puntos, varios aficionados celebraron la victoria de la albirroja, pero, así también, no faltaron los disturbios.

El comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría 3ra. de Asunción, estimó que 35.000 personas estuvieron en el centro. Explicó que el principal disturbio se dio por una cuestión de celos entre menores que dijeron ser del barrio Ricardo Brugada.

“A las 3:00 aproximadamente, todos jóvenes, menores de edad, aparentemente mayor el número ahí la gente de Ricardo Brugada, empezaron una discusión por tema de celos por su pareja y entre empujones y empujones, una pequeña riña entre ellos que tuvimos que intervenir, separamos y a esa gente quienes estaban queriendo pelearse le derivamos hasta la comisaría, cosa que no le gustó a los menores de edad y por esa situación reaccionó contra la Policía y nosotros para evitar cualquier situación que podía dañarle a los demás festejantes retrocedimos nada más”, detalló.

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Cuidacoches lideran lista de detenidos

Contó que en total detuvieron a 28 personas por varios motivos. Entre ellos, los que lideran la lista de mayor cantidad son los cuidacoches, quienes totalizaron 18.

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Además, detuvieron a otras personas por tentativa de robo de motocicleta, a gente que tenía orden de captura y sindicados por robo de celulares.

“El Ministerio Público dispuso que prácticamente entre hoy y mañana por grupos se estén presentando, seguramente por la cantidad de trabajo que están teniendo, pero ya les fijó todo fecha para la audiencia. En algunos casos algunos ya están libertad, pero con la directiva de presentarse al Ministerio Público”, concluyó.