Yby Yaú: denuncian desaparición de dos jóvenes

El domingo último a las 20:00, Miguel Cardozo Aguilera, de 22 años y Cristhian Daniel Coronel Fernández, de 16 años, subieron a una motocileta de la marca STAR, color negro, con llanta de color rosado. Estaban en una casa ubicada en la colonia Sapucái, distrito de Yby Yaú.

Desde entonces no volvieron a sus domicilios, por eso las madres de ambos jóvenes realizaron la denuncia en la subcomisaría 22 de Sapucái.

Según los datos, Miguel es de constitución trigueña con barba, estatura aproximada 1,60 metros, vestía un pantalón jeans, zapato de color marrón, remera blanca y una campera de color rojo con blanco.

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Mientras que el menor es de cutis moreno, contextura física delgada, estatura aproximada de 1,60 metros, tenía puesto un pulóver rojo con la insignia de ADIDAS en el pecho, jeans de color blanco y un calzado deportivo de color gris.

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Los vieron en Yby Yau

Las madres manifestaron, que a través de averiguaciones realizadas, les informaron que, se les vio a ambos jóvenes, el domingo a las 22.00 aproximadamente en la ciudad de Yby Yaú.

Búsqueda

Según la subcomisaría de Sapucai, se dio participación a personal de la División de Búsqueda y Localización de Persona desaparecida, y se impartió orden de búsqueda y localización de los dos jóvenes.

Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.