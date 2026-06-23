Video: grupo armado intentó asaltar una estación de servicios en Mayor Otaño

Un intento de asalto fue registrado la madrugada de este martes 23 de junio, cerca de las 2:40, en una estación de servicios del emblema Puma, ubicada en el kilómetro 106 de la ruta PY07, correspondiente a la colonia Yacuy Miní del distrito de Mayor Otaño, en Itapúa.

El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la empresa. Cinco hombres, a bordo de un automóvil Toyota Allion de color gris con matrícula AAEE 932, llegaron al sitio con el rostro cubierto y armados.

Agentes de la Comisaría 94ª de la zona acudieron al llamado de auxilio luego del hecho y constataron que los maleantes realizaron disparos contra la puerta de vidrio templado de la estación de servicios.

En el lugar se levantaron varias vainas servidas y percutidas. El hecho fue informado al agente fiscal de la Unidad Zonal de Mayor Otaño, Luis Caballero.

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Asaltantes repelidos

Los maleantes se hicieron pasar por clientes para reducir a uno de los playeros, a quien llevaron hacia el market con la intención de obligarlo a entregar el dinero.

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En el camino, el guardia de seguridad del lugar respondió a los disparos del grupo armado, lo que provocó un intercambio de disparos. Según el informe policial, no hubo heridos tras la balacera.

El guardia fue identificado como Diosnel González. Tras repeler a los asaltantes, dos de ellos se dieron a la fuga a pie, al no poder abordar el rodado en el que llegaron. Los mismos huyeron hacia una zona boscosa, según la denuncia.