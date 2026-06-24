Condenan a 18 años de cárcel a un hombre por violar a su hijastra en Paraguarí

El Tribunal de Sentencia de la circunscripción judicial de Paraguarí condenó a 18 años de pena privativa de libertad al hombre de 53 años de edad, tras ser encontrado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima fue su hijastra. El ahora sentenciado es oriundo de la compañía Cerro León de este municipio.

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El tribunal encargado de dictar el fallo estuvo presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz e integrado por los miembros titulares Pedro Nazer y Fabiola Quinteros. Los jueces determinaron la alta pena tras quedar plenamente probada la autoría del acusado en el crimen.

Antecedentes del hecho

Según los antecedentes probados en el juicio oral y público, el aberrante hecho ocurrió la tarde del 28 de julio de 2022 en un paraje boscoso, en las inmediaciones del cementerio de la compañía Cerro León.

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En ese entonces, el agresor era la pareja sentimental de la madre de la niña. El hombre, valiéndose de la confianza de la familia, había trasladado a la menor en una motocicleta hasta el citado lugar, donde consumó el abuso sexual.

Tras ser hallado culpable de los hechos, el procesado deberá compurgar su pena de 18 años de reclusión en la Penitenciaría Regional de Misiones.

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Durante el juicio oral y público, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Digno Duo Páez, quien había solicitado una sanción ejemplar, mientras que la asistencia legal y defensa técnica del acusado fue ejercida por la defensora pública, abogada Cristel Lezcano.