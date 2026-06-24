Policiales
24 de junio de 2026 a la - 19:35

Dejan balas de fusil y nota de amenaza en propiedad rural de Capitán Bado

Tres proyectiles de fusil y una nota amenazante fueron dejadas en una propiedad rural de Capitán Bado.
Tres cartuchos y una nota manuscrita amenazante fueron hallados en una propiedad rural de Capitán Bado.

Desconocidos dejaron tres cartuchos de fusil junto al portón de acceso de un establecimiento rural situado en Capitán Bado, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

Personas hasta ahora desconocidas dejaron tres proyectiles de fusil en una propiedad rural ubicada en la colonia Mariscal López, Segunda Sección, del distrito de Capitán Bado. Las balas estaban en una bolsa plástica colgada en el portón de acceso al establecimiento.

En el interior de la misma bolsa fue hallada una nota de amenaza escrita en portugués. “Estamos de olho en vs tres (Les tenemos en la mira a ustedes tres)", según la denuncia presentada ante la Comisaría Cuarta de la citada ciudad del departamento de Amambay.

Fachada de la Comisaría Cuarta, de Capitán Bado.
La denuncia fue presentada en la Comisaría Cuarta, de Capitán Bado.

Según la denunciante, identificada como Miwa Senno de Ozuna, el extraño hallazgo se produjo el viernes 19 de junio. Sin embargo, recién este miércoles, en horas de la tarde, se formuló la denuncia, informó el comisario Francisco López, jefe de la comisaría local, sin detallar el motivo de la denuncia tardía.

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¿Cuál sería el trasfondo?

Desde la Dirección de la Policía Nacional en Amambay señalaron que las tareas investigativas iniciaron a partir de la denuncia presentada. Senno de Ozuna no sindicó a ningún sospechoso del hecho y el trasfondo todavía es desconocido para los investigadores, de acuerdo con el reporte.