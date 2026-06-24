Megaasalto en Santa Rita: investigan a banda híbrida de paraguayos y extranjeros

La Policía Nacional prosigue la investigación del megaasalto ocurrido el pasado martes contra tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita, Alto Paraná.

Según el comandante de la Policía, comisario César Silguero, se registra importantes avances. Indicó que ya fueron detenidas más de seis personas, además de la incautación de varios vehículos, mientras continúan los procedimientos para identificar y capturar a otros integrantes del grupo criminal.

Asimismo, señaló que existen 11 personas con órdenes de captura y que la banda investigada estaría vinculada a hechos delictivos anteriores.

Según indicó, la banda es uno de los objetivos más importantes que tiene hoy la Policía.

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Investigan presunta participación de un expolicía

Consultado sobre la posible participación de un expolicía en el asalto de Santa Rita, Silguero aclaró que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su involucramiento en este caso.

No obstante, señaló que sí se confirmó su participación en el caso similar ocurrido en Villarrica.

El comandante también informó que los vehículos incautados durante los operativos en Alto Paraná presentan irregularidades en su origen, aspecto que forma parte de las investigaciones en curso.

Policía identifica a una banda híbrida y transnacional

De acuerdo con Silguero, las pesquisas apuntan a una “banda híbrida”, integrada por paraguayos y extranjeros.

Además, confirmó la detención de un ciudadano brasileño durante los procedimientos realizados.

“Es una banda organizada transnacional”, afirmó.

En ese contexto, explicó que la Policía mantiene un trabajo coordinado con las autoridades brasileñas para intercambiar información y avanzar en la identificación de todos los responsables.

Plan de respuesta táctica se implementará en Alto Paraná

Por otra parte, el comandante informó que fue presentado el plan de respuesta táctica combinada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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Según explicó, la estrategia será implementada inicialmente en Alto Paraná y en los departamentos fronterizos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción ante organizaciones criminales que operan en la zona.