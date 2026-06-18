Megaasalto en Santa Rita: ¿qué sabe hasta ahora la Digemabel sobre los explosivos?

Continúan las investigaciones en torno al asalto perpetrado el pasado martes por una veintena de personas armadas y equipadas con explosivos contra tres bancos y una casa de cambios en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

La madrugada del martes, los asaltantes detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita. También irrumpieron en un local de Ueno Bank y en una casa de cambios, pero no llegaron a realizar detonaciones y abandonaron explosivos sin utilizar.

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El martes se produjeron las dos primeras detenciones relacionadas al caso: las de dos personas señaladas como responsables de haber adquirido los explosivos utilizados en el asalto, que fueron comprados a través de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) por una empresa unipersonal para su uso en una cantera minera.

¿Cómo actuó la Digemabel?

En conversación con ABC Color este jueves, el general Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó cómo se realizó la trazabilidad de los explosivos hallados en Santa Rita que condujo a los allanamientos y detenciones realizados el martes.

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La Digemabel regula la importación y comercialización de material explosivo para uso civil y comercial, y registra los materiales y sus respectivos códigos al momento de su ingreso al país.

Tras el asalto en Santa Rita, verificadores de la Digemabel acudieron al lugar del asalto y verificaron los explosivos hallados, lo que permitió trazar su compra a una empresa unipersonal con base en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Verificadores de la Digemabel se presentaron en la cantera para la cual fueron comprados los explosivos –denominada Ita Bella y ubicada también en Emboscada– y determinaron que allí se declaró falsamente que el material hallado en Emboscada ya había sido utilizado.

El proceso de compra de explosivos

El general Servín reiteró que cada elemento explosivo que ingresa a Paraguay es registrado en la base de datos de la Digemabel, con su respectivo código de serie.

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Las empresas interesadas en adquirir los explosivos deben presentar un “plan de fuego” en el cual deben explicar cuántas detonaciones planean realizar y la cantidad en kilogramos de explosivos que necesitan. Si la Digemabel considera que hay “coherencia” en el pedido, da el visto bueno a la compra y el material es entregado.

Una vez utilizado el explosivo, los usuarios deben informar por medio del sistema informático de la Digemabel sobre su uso, incluyendo los códigos del material utilizado.

Asaltos con explosivos

En los últimos años se han registrado varios asaltos en los que fueron utilizados explosivos adquiridos para la explotación minera. Según los registros de la Digemabel, se han registrado siete casos de ese tipo desde 2017.