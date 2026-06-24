Para protegerle del intenso frío, Comisaría ayolense alberga a hombre en situación de calle

El informe policial señala que, a través de una llamada telefónica, los agentes tuvieron conocimiento de una persona que estaba en la intemperie en inmediaciones del barrio Santa Rita. Bajo la supervisión del jefe de la dependencia policial, comisario principal Félix Mora, los efectivos acudieron al lugar y constataron la situación.

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Los intervinientes asistieron al hombre y lo trasladaron hasta la Comisaría, donde permanece resguardado de las bajas temperaturas. Mora indicó que, por el momento, la persona solo manifestó llamarse Douglas y que habla poco. Sin embargo, considera que una vez que adquiera mayor confianza podría brindar más detalles sobre su identidad.

Personas solidarias que tomaron conocimiento del caso se acercaron hasta la institución policial para donar abrigos y colaborar con la asistencia al hombre.

Desde la dependencia policial destacaron el gesto de solidaridad de los ciudadanos y señalaron que continuarán atentos a situaciones similares que puedan presentarse durante los días de intenso frío. Asimismo, recomendaron a la población comunicar a las autoridades cualquier caso de personas expuestas a las bajas temperaturas para facilitar una rápida intervención.

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