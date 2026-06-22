Diputado asegura que el país que describe Peña no coincide con la realidad de la calle

El parlamentario liberal Arnaldo Valdez manifestó que ya se ha vuelto una costumbre que el presidente en ejercicio, Santiago Peña, rinda cuentas primero ante la Asociación Nacional Republicana (ANR). En ese sentido, indicó que, a su criterio, el mandatario no responde al Partido Colorado, sino a su “patrón” —en alusión a Horacio Cartes—, quien se encuentra al frente de la ANR y actúa como gerente de una empresa denominada “República del Paraguay”.

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Además, Valdez mencionó que, durante estos casi tres años de gestión, Peña ha permanecido fuera del país gran parte del tiempo, sin atender las necesidades reales de la población. Agregó que incluso desde su propio partido se le ha señalado la necesidad de enfocarse en los problemas que afectan a la ciudadanía, especialmente en el ámbito de la salud pública y la falta de oportunidades para la población.

Asimismo, dijo que la realidad que se vive en las calles dista del escenario que describe el mandatario. Según afirmó, cada vez menos paraguayos cuentan con oportunidades laborales y más familias tienen dificultades para acceder a productos básicos de la canasta familiar, al punto de mantener vacías sus heladeras.

“Lo macroeconómico no baja a la necesidad real de cada familia del país. Son unos pocos los que ganan realmente y son unos pocos los que están mejor, como él dice, pero el resto del país sigue padeciendo muchas limitaciones, sobre todo en el acceso a la salud y a una vida digna”, expresó el legislador.

Valdez añadió que la falta de oportunidades laborales obliga a numerosos jóvenes y padres de familia a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida en Argentina, Brasil o Europa.

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