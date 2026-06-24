Distritos de Misiones presentan altos niveles de infestación larvaria del aedes aegypti

Paredes explicó que el último relevamiento de datos realizado indica que la comunidad ayolense registró un índice de infestación larvaria de 5,56%, lo que demuestra la presencia del aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikunguña. En el barrio San José Obrero se detectó el nivel más elevado, con 18,73%; le siguen San José Mí y Virgen del Pilar con 12,5%; la compañía Corateí con 6,25%; y Mil Viviendas y María Graciela con 4,17%.

Lea más: Ayolas: ante el pronóstico de frio intenso, recomiendan proteger los cultivos

Ante estos resultados, funcionarios del Senepa intensifican las tareas de rastrillaje y nebulización en las zonas donde se detectaron altos niveles de infestación larvaria. Aunque hasta la fecha no se reportan personas con síntomas de dengue, preocupa que Ayolas sea un importante destino turístico visitado por personas provenientes de distintos puntos del país y también del extranjero.

En otro momento, Paredes manifestó que las lluvias y la escasa participación ciudadana en las acciones preventivas favorecen el incremento de los índices de infestación larvaria. Recordó la importancia de inspeccionar periódicamente los patios y eliminar recipientes donde se acumula agua de lluvia, ya que estos se convierten en criaderos del mosquito transmisor del dengue. Reiteró que es fundamental un mayor compromiso de la ciudadanía para combatir al Aedes aegypti.

Santiago y Yabebyry

Los datos proveídos por el Senepa señalan que también existen índices de infestación larvaria en otros distritos del departamento. En Santiago, Misiones, el porcentaje alcanza 1,27%, mientras que en Yabebyry llega a 5,56%.

“Estos datos muestran que estos distritos no están muy bien, por lo que es necesario que la ciudadanía ponga de su parte para combatir el dengue. Si bien se registraron heladas, estas no son suficientes para combatir al Aedes aegypti”, expresó Paredes.

Lea más: Reclaman urgente intervención del MOPC para eliminar peligrosos baches de la ruta PY22