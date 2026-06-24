Periodista denuncia estafa telefónica con la voz de su hija

El periodista y bombero Roque González Vera fue víctima de una estafa en la que desconocidos aparentemente utilizaron inteligencia artificial para suplantar la identidad de su hija, quien también es comunicadora.

Según relató el afectado, recibió una llamada telefónica en la que escuchó la voz de su hija pidiéndole dinero para realizar una compra y si bien estaba alerta sobre este tipo de engaños, reconoció plenamente su voz.

Inclusive destacó que mantuvo dos conversaciones breves con la “supuesta” hija, quien argumentaba tener mala señal, por lo que luego de que se haya cortado una comunicación devolvió la llamada.

De momento, la principal sospecha del periodista es que los delincuentes obtuvieron registros de la voz de su hija por programas de radio o televisión y utilizaron esa información para el engaño.

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Transferencia de dinero

Tras las llamadas, el engaño continuó a través de WhatsApp, donde los estafadores utilizaron la foto de perfil de la joven y simularon ser ella para enviar los datos de una cuenta bancaria.

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Ante la supuesta urgencia, González, luego de un préstamo bancario, transfirió casi G. 5.000.000, mientras que también sostuvo que no sospechó del número desconocido desde el cual recibió la llamada porque su hija se encontraba en su horario laboral y consideró que podría tratarse de un número corporativo.

“Vos realmente crees que estás hablando con una persona, pero en realidad es una computadora”, lamentó. Inclusive alertó que en un periodo de 48 horas, otros familiares suyos también recibieron solicitudes similares haciéndose pasar por allegados y siempre con el mismo objetivo: solicitar dinero.

Por su parte, el jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional detalló que todavía hay reportes de este tipo de estafas con videos, pero en estos casos las voces no son parecidas, por lo que tampoco descartó una verificación del caso para determinar un uso de IA.

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