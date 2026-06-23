Video: asalto a local comercial termina con recuperación de celulares robados mediante GPS

La Policía Nacional logró recuperar cuatro teléfonos celulares robados de un local comercial de Asunción luego de que la víctima activara el sistema de geolocalización de los dispositivos sustraídos.

El procedimiento fue realizado en la mañana del martes, tras un asalto ocurrido en una tienda de venta de electrodomésticos ubicada en la jurisdicción de la Comisaría 3ª Metropolitana.

Según explicó el comisario Germán Chena, jefe de la dependencia policial, dos jóvenes ingresaron al establecimiento comercial y se apoderaron de cuatro teléfonos celulares y un parlante portátil.

Tras consumar el hecho, los sospechosos huyeron del lugar.

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La señal condujo hasta el barrio Santa Ana

La rápida reacción de la víctima permitió orientar la búsqueda policial. Desde una computadora de la empresa, se activó el rastreo GPS de los teléfonos robados, lo que permitió ubicar la señal en la zona baja del barrio Santa Ana.

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Hasta el sitio acudieron agentes policiales, quienes encontraron los aparatos abandonados al costado de una barranca, en inmediaciones de las calles 40 Proyectadas y Antequera.

Los dispositivos recuperados corresponden a un iPhone 13, un Samsung Galaxy S22, un Infinix Note 50 y un Tecno Camon, todos posteriormente reconocidos por la víctima.

De acuerdo con el informe policial, los aparatos estaban tirados en la vía pública cuando fueron hallados por los intervinientes.

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Incautan motocicleta que habría sido utilizada en el robo

Durante el mismo operativo, los agentes localizaron una motocicleta Kenton GTR de color negro, sin chapa, escondida en un pasillo cercano al lugar donde fueron encontrados los celulares.

El biciclo fue incautado debido a que sus características coinciden con las observadas en las imágenes de circuito cerrado captadas durante el asalto.

Chena señaló que detalles visibles en el tanque, el guardabarros y otros sectores de la motocicleta permitieron vincularla preliminarmente con el hecho investigado.

La motocicleta fue trasladada junto con las demás evidencias al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

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Buscan a los presuntos autores

La Policía informó que los supuestos responsables ya fueron identificados a partir del análisis de las imágenes de seguridad obtenidas del local afectado.

Sin embargo, hasta el momento, los sospechosos seguen prófugos.

Los investigadores manejan por el momento el alias de uno de ellos, conocido como “Coqui”, mientras continúan las tareas de inteligencia para determinar plenamente su identidad y proceder a su captura.

Dudas sobre el arma utilizada

El jefe policial indicó que las imágenes muestran que uno de los involucrados extrajo un objeto de la cintura durante el atraco.

No obstante, existen versiones contradictorias sobre si se trataba de un arma de fuego real o de un arma de juguete.

“Según la víctima era un arma de fuego, pero otras personas mencionaron que podría tratarse de un arma de juguete”, manifestó Chena, quien aclaró que ese aspecto sigue siendo materia de investigación.

Al momento del robo, en el local se encontraban funcionarios de la empresa y al menos un cliente que estaba siendo atendido.

La investigación continúa para localizar a los presuntos autores y determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el asalto.