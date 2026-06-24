Video: solitario ladrón asaltó sin armas un local comercial y se llevó varios celulares

Poco después de las 08:00, un maleante a bordo de una motoneta, con un casco puesto y una campera con la inscripción de una empresa dedicada a la producción refrescos llegó hasta el estacionamiento de una de la sucursales de la firma Inverfin, que está ubicada sobre la calle Manuel Ortiz Guerrero entre Campo Jordán y Escudos de la ciudad universitaria.

El maleante con el casco puesto y una mochila en mano ingresó hasta el salón de venta del establecimiento comercial, donde encaró a la gerente del sitio Ninfa Risaura Ortiz Martínez (33), a quien dijo que tenía un arma de fuego en el bolso y que se alejan del lugar.

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La empleadas obedecieron la orden y el desconocido comenzó a cargar en la mochila los teléfonos celulares que estaban sobre la mesa de exhibición del salón de ventas, luego se acercó al cajero a quien exigió la entrega de dos celulares de la marca Iphone.

Una vez concretado el golpe, el delincuente salió nuevamente al estacionamiento, donde abordó su moto y escapó del lugar hasta el momento con paradero desconocido, según el informe de la Policía.

Policías analizan imágenes de circuito cerrado

Tras la denuncia del hecho, efectivos de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones de Central llegaron hasta el lugar donde conversaron con las víctimas y luego accedieron a las imágenes del circuito cerrado del lugar.

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Las imágenes fueron llevadas para ser analizadas ya que pueden ser utilizadas para tratar de identificar al atrevido maleante, quien también tenía puesto un par de guantes para evitar dejar huellas que lo puedan evidenciar.