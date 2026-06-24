Video: agentes Lince usaron taser para aprehender a presunto adicto

Durante la noche de ayer, agentes del Grupo Lince de la Policía Nacional capturaron a un presunto adicto en San Lorenzo y ante su resistencia, se utilizó una pistola taser.

Al respecto, el director del Grupo Lince, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, confirmó que este equipo corresponde a un arma no letal cuyo uso es netamente policial.

“Es netamente de uso policial teniendo en cuenta que hay un protocolo para cuidar la integridad física de las personas”, detalló.

Asimismo, precisó que los representantes de estas armas no están habilitadas para comercializar este tipo de equipos a cualquier persona.

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Uso de las armas no letales

Sobre el uso de las armas no letales en sí, el jefe policial sostuvo que estas son “muy importantes” y detalló que anteriormente también se probaron balines con pimienta.

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En el caso del taser, detalló que tiene unos cartuchos que son disparados en casos de resistencia al procedimiento policial y en contacto con el cuerpo, produce una descarga eléctrica que logra incapacitar temporalmente a la persona.

“Emite una energía que de una u otra forma permite dominarlo”, mencionó a la 1020 AM.

Finalmente, confirmó que su uso es bastante práctico y no produce lesiones en el cuerpo.

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