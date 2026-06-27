Accidente en Villa Elisa: triple choque entre un ómnibus y dos vehículos

Un accidente de tránsito que involucró a un ómnibus del transporte público y dos automóviles dejó como saldo dos mujeres con lesiones leves y cuantiosos daños materiales en la noche del jueves, en la ciudad de Villa Elisa.

El percance ocurrió alrededor de las 20:40 sobre la avenida Von Poleski y Antequera. En el hecho estuvieron involucrados un colectivo de la Línea 15-4, una camioneta Toyota Fu Cargo y un automóvil Toyota Ractis.

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Dos ocupantes fueron derivadas al centro de salud

De acuerdo con el informe de la Comisaría 13ª Central, las dos mujeres que viajaban en la Toyota Fu Cargo resultaron con lesiones leves y fueron auxiliadas hasta el Centro de Salud de Villa Elisa para recibir atención médica.

En tanto, las dos personas que se desplazaban en el Toyota Ractis salieron ilesas, al igual que el conductor y los pasajeros del colectivo, que continuó sin registrar lesionados pese al fuerte impacto.

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Colectivo redujo la velocidad y fue alcanzado

El subjefe de la Comisaría 13ª de Villa Elisa, comisario Antonio Cristaldo, explicó que, según las averiguaciones preliminares y las manifestaciones de los involucrados, la camioneta Toyota Fu Cargo circulaba detrás del ómnibus cuando este redujo la velocidad.

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Al intentar esquivarlo, la conductora ya no logró evitar la colisión y terminó impactando contra la parte trasera del colectivo. Como consecuencia del choque, también se vio involucrado un tercer vehículo, un Toyota Ractis.

Cristaldo señaló que los daños materiales fueron importantes, principalmente en los dos automóviles, mientras que el ómnibus sufrió averías en su parte posterior.

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Fiscalía dispuso la entrega de los vehículos

El colectivo realizaba su recorrido habitual con varios pasajeros y se dirigía hacia la ciudad de San Antonio al momento del accidente.

Tras la intervención policial, el procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 3 de Villa Elisa, quien dispuso la entrega de los tres vehículos a sus respectivos conductores y ordenó que las partes formalicen sus denuncias para la prosecución de la investigación.