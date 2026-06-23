Video: manejó borracho un tractor tras victoria de Argentina y chocó a siete vehículos

El triunfo de la Selección Argentina, 2-0 sobre Austria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue este lunes motivo de celebración en todo el país. Pero lo que hizo un hombre en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, superó todos los límites: borracho, cuando terminó el partido, salió con una pala mecánica y, descontrolado, chocó a siete vehículos.

La situación no terminó en tragedia solo por un milagro. En uno de los videos que se viralizaron, un motociclista logró esquivar la máquina, que se desplazaba de manera zigzagueante, cuando dobló en una avenida y la pala se clavó contra el asfalto.

El hombre, de 47 años, circuló por la calle Presidente Illia, donde impactó contra dos camionetas (una Nissan y una Toyota Hilux), en el barrio El Silencio.

Luego se dirigió hasta Paula Albarracín de Sarmiento y Presbítero del Castillo, donde chocó contra otros cinco vehículos (un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una Chevrolet S-10).

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Accidente de tránsito con una pala mecánica

Su peligrosa travesía terminó sobre la calle Gregoria Pérez, donde la Policía le tuvo que apuntar con escopetas para que se detuviera ya que estaba muy agresivo.

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La fiscal de turno, Josefina Mondragón, lo imputó por “resistencia a la autoridad y lesiones“.

En el test de alcoholemia que le practicaron los agentes de Tránsito municipal, la pipeta arrojó un resultado sorprendente: tenía 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre.

La empresa privada que es propietaria de la cargadora frontal se comprometió a hacerse cargo de los daños. Así lo confirmó Ricardo Gómez, dueño de la firma, a El Once.

“Anoche anduve hasta tarde tratando de llevar tranquilidad más que nada a la gente, y con mucha preocupación porque quería saber si no había accidentados. Gracias a Dios no hay lesionados graves ni leves. Eso por un lado me da mucha tranquilidad”, expresó Gómez.

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Operario ebrio causa accidente con pala mecánica

Además, puntualizó que “la máquina está asegurada y en algún caso que el seguro no se haga responsable, que suele pasar, la empresa se va a hacer responsable”.

El empresario explicó que el causante de los destrozos había trabajado durante años para ellos, aunque aclaró ya no formaba parte del plantel permanente.

“Fue operario durante muchos años. Había renunciado y se le estaba dando algunas changas porque estaba complicado el tema”, indicó.

Respecto de las motivaciones de lo ocurrido, dijo: “Lo que llevó a que este hombre haga esto la verdad es que no lo sé todavía”.

Fuente: Clarín