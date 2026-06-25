Imputan a conductor involucrado en choque, derrumbe y muerte de una mujer china en San Lorenzo

La agente fiscal Mirta Rivas, de la Unidad Penal N.º 3 de San Lorenzo, imputó formalmente por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a uno de los conductores involucrados en el violento accidente de tránsito que terminó con la vida de una mujer de 71 años, quien falleció sepultada tras el derrumbe de su negocio.

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El procesado fue identificado como Óscar Wilfrido Villalba, de 33 años, quien manejaba la camioneta que desencadenó la fatalidad. Por su parte, el conductor del camión de gran porte no fue imputado por el momento, ya que la Fiscalía aguarda los resultados de la pericia accidentológica para deslindar responsabilidades definitivas.

El trágico accidente de tránsito ocurrió a las 03:20 de la mañana en la intersección de las calles Saturio Ríos y 10 de Agosto. El ahora imputado circulaba al mando de su camioneta por la calle Saturio Ríos cuando, al llegar al cruce, avanzó a gran velocidad a pesar de que el sistema semafórico se encontraba con la luz amarilla intermitente de alerta.

Al cruzar de esa manera, la camioneta impactó con violencia contra el costado derecho de un camión de gran porte, guiado por Christian Daniel Aveiro (44), quien transitaba por la calle 10 de Agosto.

Terminó atrapada entre los escombros de su pieza

A raíz de la fuerte choque, el chofer del camión perdió por completo el control del volante. El rodado se desvió bruscamente sobre la calzada e ingresó de lleno a la estructura de la pollería denominada “Dieguito”.

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El camión atravesó las paredes del comercio. Allí descansaba la propietaria del inmueble, identificada como Su Mei Liu Fan, de 71 años de edad y de nacionalidad china.

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La víctima fatal quedó atrapada bajo los bloques de cemento y falleció minutos después debido a una asfixia mecánica por compresión. En el mismo hecho, su pareja logró salvarse y solo sufrió lesiones de carácter leve.

Alcotest negativo y una llamativa negativa

El comisario Alcides Gaona, jefe de la Comisaría 1.ª de San Lorenzo, informó a ABC Color que, tras el accidente, intentó realizar las pruebas de alcotest a ambos involucrados.

Christian Daniel Aveiro (44), el chofer del camión, accedió voluntariamente a la prueba de alcotest, la cual dio resultado negativo. Mientras que Óscar Wilfrido Villalba (33), el conductor de la camioneta se negó a someterse al test de alcoholemia en el lugar del hecho.