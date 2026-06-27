Video: conductor atropelló a motociclista y huyó en Lambaré

Un motociclista de 64 años sufrió lesiones leves luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil cuyo conductor escapó del lugar sin prestar asistencia. El hecho ocurrió en la tarde del viernes en el barrio Kennedy de Lambaré y ya es investigado como un caso de omisión de auxilio.

La víctima fue identificada como Aureliano Larramendia Amarilla, quien conducía una motocicleta Kenton Shark 200 sobre la calle 5 de Junio cuando fue impactado por un automóvil que, tras el choque, abandonó la escena.

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La víctima logró memorizar la chapa

Según el informe de la Comisaría 4ª Central, el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 en la intersección de las calles 5 de Junio y Boquerón, un cruce que, de acuerdo con el subjefe de la dependencia, comisario Sergio Ramos, carece de señalización vial, situación que habría contribuido al choque.

De acuerdo con el relato del motociclista, circulaba con dirección norte cuando un automóvil de color gris ingresó de manera repentina al cruce. Al no poder evitar el impacto, chocó contra la parte delantera derecha del vehículo y cayó al pavimento.

Pese al accidente, el conductor del automóvil no descendió para auxiliar al herido y se dio a la fuga.

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Policía identificó el vehículo

Antes de ser asistido, el motociclista logró observar y memorizar el número de chapa del vehículo, dato que permitió a los intervinientes realizar las verificaciones correspondientes.

Mediante consultas al Sistema Quantum de la Policía Nacional, los agentes determinaron que la matrícula correspondería a un Fiat Siena gris, año 2006, registrado a nombre de Susana María Cattaneo de Hamuy.

No obstante, las autoridades deberán determinar quién se encontraba al volante al momento del accidente.

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Fue trasladado al Hospital del Trauma

Bomberos Voluntarios de Lambaré brindaron la primera asistencia al motociclista, quien posteriormente fue derivado por personal del SEME hasta el Hospital del Trauma.

El comisario Sergio Ramos informó que Aureliano Larramendia sufrió lesiones leves y permaneció en observación, aunque fuera de peligro.

La Policía labró el acta de procedimiento y anunció que el caso será comunicado al Ministerio Público, que deberá impulsar las diligencias para identificar al conductor y determinar su eventual responsabilidad penal por la presunta omisión de auxilio.