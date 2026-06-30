Hallan cuerpo sin vida en zona de la Costanera

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona del Puerto Botánico, en Asunción, durante la mañana de este martes. Un cuerpo sin vida fue localizado flotando en las aguas del río Paraguay, muy cerca de la Costanera de la capital.

El procedimiento policial se inició tras una denuncia telefónica realizada por residentes del lugar, quienes divisaron los restos humanos.

Efectivos de la Policía Nacional se trasladaron de inmediato hasta la zona para asegurar el perímetro y resguardar la escena mientras se aguardaba la llegada del Ministerio Público y el médico forense.

Según las primeras estimaciones de los intervinientes, el cuerpo llevaría aproximadamente tres días en el agua, lo que ha dificultado las tareas de reconocimiento inicial.

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Debido a este factor, aún no se ha podido confirmar la identidad ni el sexo de la persona fallecida.

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No obstante, los agentes pudieron observar características físicas y vestimentas que podrían ser clave para la investigación. La persona fallecida tiene el cabello largo y lleva un pantalón tipo vaquero de color negro con una chaqueta deportiva de color azul.

En estos momentos, las autoridades aguardan la autorización judicial correspondiente para proceder con el levantamiento del cadáver.

Una vez concretado este paso, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia de rigor con el fin de determinar la causa exacta de muerte y avanzar en el proceso de identificación.

La investigación queda a cargo de la Fiscalía, que buscará determinar si existen denuncias de personas desaparecidas en los últimos días que coincidan con las características halladas.