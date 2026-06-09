Policiales
09 de junio de 2026 a la - 16:16

Ayolas: hallan cadáver de un hombre en tajamar y la Policía revela esta teoría

Hallazgo de cuerpo sin vida en un tajamar en Ayolas.
Se encontró un cuerpo sin vida en un tajamar en la compañía Boquerón de Ayolas.Gentileza.

AYOLAS. Un hombre de 68 años fue hallado sin vida en la mañana de este martes en un tajamar ubicado en la compañía Boquerón de esta ciudad. Intervino la Comisaría 8.ª de Ayolas, dependiente de la Dirección de Policía de Misiones.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El comisario Félix Mora, responsable de la Comisaría 8ª del barrio Mil Viviendas, de Ayolas, señaló que, a través de una llamada telefónica recibida en la oficina de guardia, fueron alertados sobre el hallazgo de un cuerpo flotante en un tajamar situado en la compañía Boquerón.

Tras registrar la denuncia, personal policial se trasladó al lugar, donde confirmó la veracidad del hecho.

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La víctima fue identificada como Fidelino Amarilla Capurro (68), domiciliado en la zona. Los intervinientes comunicaron el caso al agente fiscal Hugo Dávalos y al médico forense del Ministerio Público, doctor Edgar Caballero, quien diagnosticó como probable causa de muerte asfixia por inmersión. Se presume que el fallecimiento se produjo hace aproximadamente 48 horas.

Los primeros datos recogidos señalan que Fidelino era conocido por el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que se presume que pudo haber caído accidentalmente al agua, produciéndose el ahogamiento.

No obstante, las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias y la causa del fallecimiento.

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