Piratas del asfalto roban camión de encomiendas y queman auto utilizado en el asalto

Las víctimas del asalto fueron dos empleados, Carlos Rafael López Giménez (35) y Derlis Darío Fernández (50), de la transportadora Multienvios S.A., quienes viajaban desde Ciudad del Este con destino a Asunción a bordo de un camión furgón de la marca Isuzu.

Según la denuncia, los trabajadores fueron interceptados por varios hombres armados que se movilizaban en un automóvil Toyota Vitz de color oscuro y otro vehículo cuyas características no pudieron precisar.

Los asaltantes obligaron al conductor a detener la marcha del camión y, seguidamente, redujeron a los trabajadores para trasladarlos en otro rodado hasta el barrio San Blas, donde finalmente los abandonaron maniatados.

Una vez que lograron liberarse, los afectados acudieron hasta una dependencia policial para denunciar el hecho.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector José Félix Vega, dijo que los delincuentes revisaron minuciosamente la carga y en todo momento exigían productos electrónicos y hasta drogas, lo que hace presumir que se habrían equivocado de objetivo.

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“Solo se llevaron un televisor plasma y dejaron intactas las demás mercaderías. También robaron dinero en efectivo (G. 650.000) y celulares de las víctimas”, explicó el jefe policial.

Aseguró además que el camión asaltado no formaba parte del convoy de transportadoras que diariamente sale de Ciudad del Este con custodia policial.

Vehículo incinerado

Tras la denuncia, los agentes policiales localizaron un automóvil Toyota Vitz totalmente incinerado en una calle Loma Piro’y del barrio San Blas. El vehículo habría sido utilizado por los delincuentes durante el golpe y posteriormente incendiado para eliminar evidencias.