Nacionales
12 de mayo de 2026 a la - 09:02

Piratas del asfalto roban camión de encomiendas y queman auto utilizado en el asalto

Interior de camión de carga lleno de cajas y paquetes, sin personas visibles en el entorno rural.
Los delincuentes no habrían encontrado productos de alto valor en el camión.Gentileza: Policía Nacional

JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Una banda de piratas del asfalto interceptó esta madrugada un camión transportador de encomiendas sobre la Ruta PY02, a la altura del exkilómetro 62 de este distrito. Los investigadores sospechan que los delincuentes se equivocaron de objetivo, ya que en todo momento preguntaron por productos electrónicos y drogas.

Por ABC Color

Las víctimas del asalto fueron dos empleados, Carlos Rafael López Giménez (35) y Derlis Darío Fernández (50), de la transportadora Multienvios S.A., quienes viajaban desde Ciudad del Este con destino a Asunción a bordo de un camión furgón de la marca Isuzu.

Según la denuncia, los trabajadores fueron interceptados por varios hombres armados que se movilizaban en un automóvil Toyota Vitz de color oscuro y otro vehículo cuyas características no pudieron precisar.

Los asaltantes obligaron al conductor a detener la marcha del camión y, seguidamente, redujeron a los trabajadores para trasladarlos en otro rodado hasta el barrio San Blas, donde finalmente los abandonaron maniatados.

Automóvil completamente quemado en una calle rural, rodeado de vegetación y cubierto de cenizas.
El automóvil que habría sido utilizado en el asalto fue encontrado incinerado.

Una vez que lograron liberarse, los afectados acudieron hasta una dependencia policial para denunciar el hecho.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector José Félix Vega, dijo que los delincuentes revisaron minuciosamente la carga y en todo momento exigían productos electrónicos y hasta drogas, lo que hace presumir que se habrían equivocado de objetivo.

“Solo se llevaron un televisor plasma y dejaron intactas las demás mercaderías. También robaron dinero en efectivo (G. 650.000) y celulares de las víctimas”, explicó el jefe policial.

Aseguró además que el camión asaltado no formaba parte del convoy de transportadoras que diariamente sale de Ciudad del Este con custodia policial.

Vehículo incinerado

Tras la denuncia, los agentes policiales localizaron un automóvil Toyota Vitz totalmente incinerado en una calle Loma Piro’y del barrio San Blas. El vehículo habría sido utilizado por los delincuentes durante el golpe y posteriormente incendiado para eliminar evidencias.