Hallan abandonado vehículo robado en atraco domiciliario ocurrido en Capitán Miranda

Agentes de la Comisaría 11ª informaron sobre el hallazgo de un automóvil robado esta madrugada, abandonado en el barrio San Antonio de Cambyretá. Se trata de un Kia Sonet (2024), color blanco, con matrícula AANE 793.

El automóvil fue encontrado cerca de las 9:00 de este viernes, en un baldío, según el reporte policial.

Los intervinientes manifestaron que dieron con la ubicación del rodado gracias al sistema de rastreo satelital con el que contaba este vehículo.

En el lugar se presentó la propietaria, Ana Makarczuk Acosta (40), quien reconoció el automóvil. Aparentemente, el rodado fue trasladado desde la zona del asalto hasta el sitio por la ruta PY06.

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El atraco

La madrugada de este viernes, cerca de las 15:15, tres hombres armados con pistolas y encapuchados irrumpieron en una vivienda de la fracción Lopoja, en el distrito de Capitán Miranda. Los maleantes redujeron a la víctima y a su madre, Angelina Acosta (71), a quienes les pedían dinero.

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Los atracadores forzaron una ventana de vidrio templado para ingresar a la vivienda. Se llevaron G. 4 millones, dos celulares, documentos personales, dos guitarras y el automóvil tipo station wagon, propiedad de la víctima.

Según declararon a los intervinientes, los asaltantes no las golpearon, pero en todo momento exigían el dinero. Se dieron a la fuga en el automóvil de la víctima.