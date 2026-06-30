Inicia periodo formal de investigación del derrumbe del edificio en Encarnación

El Tribunal de Apelaciones Primera Sala resolvió rechazar la impugnación presentada por la defensa del intendente Luis Yd, en el marco de la causa que lo investiga por el derrumbe del edificio en construcción, sucedido en 2025. En consecuencia, se ratifica la imputación presentada por el equipo fiscal que investiga el caso.

La determinación fue emitida por los magistrados Víctor Vega, Claudia Scappini y Sonia Rojas. El equipo fiscal está compuesto por Enrique Fornerón, Rocío Valdez y Francisco Martínez.

Los responsables del Ministerio Público investigan a los cinco imputados por homicidio culposo, exposición a lugares de trabajo peligrosos y actividades peligrosas en la construcción.

La investigación aguarda el resultado de la pericia especializada, que dará luz acerca de la causante del desplome del edificio, que terminó con la muerte de dos mujeres el pasado 2 de abril de 2025.

Los imputados en la causa, aparte del intendente, son el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.

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El caso investigado

Las fallecidas fueron Hermelinda Báez, de 55 años, y Montserrat Brítez, de 15 años, su nieta, domiciliadas en la Compañía Cerrito de Encarnación. Las mujeres eran trabajadoras de la Feria de la Avenida Japón.

La noche del 2 de abril pidieron al sereno quedarse a dormir en la obra, debido a que no tenían cómo volver a su casa. Esa noche, pasadas las 22:00, el edificio en construcción colapsó, lo que ocasionó la muerte de las mujeres.

El equipo fiscal presume que la obra estaba preparada para erigirse solamente en cinco pisos, según el plano original.

La edificación fue agregando pisos y, tras las ampliaciones, gestionaban los permisos a posteriori en la municipalidad. En principio, los investigadores parten de que los involucrados actuaron con conocimiento de los riesgos que penosamente causaron dos muertes.