Alerta en Ayolas: pescadores resguardan sus pertenencias ante posible desborde del Paraná

Tomás Bogado señaló que desde este martes comenzó a trasladar sus pertenencias a lugares más altos para resguardarlas del avance del agua del río Paraná. Explicó que la decisión responde al importante incremento registrado en el nivel del río aguas abajo del vertedero Aña Cuá de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) en Ayolas.

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“A punto de salir ya está el agua porque el Paraná ya está al borde de la barranca; con un poco de viento fuerte ya se producirá el desborde”, expresó.

Asimismo, indicó que, de concretarse la inundación, será inevitable la pérdida de cultivos de maíz, banana y mandioca destinados al consumo familiar. A esta preocupación se suma la crisis que atraviesa el sector pesquero debido a la presencia masiva de algas acuáticas en el río Paraná, situación que prácticamente impide la actividad extractiva.

“Por un lado, es bueno porque habrá un poco más de peces, sobre todo de la especie surubí, pero también está la parte negativa, porque cuando sube el agua causa muchos daños en las viviendas y también en los cultivos de consumo familiar”, manifestó.

No politizar necesidades<b> </b>

El dirigente expresó además que, ante la proximidad de las elecciones municipales, solicita a quienes aspiran a cargos electivos que no utilicen las necesidades de los pescadores con fines electorales.

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Igualmente, pidió a los funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realizar un censo transparente y evitar incluir familias que no resulten afectadas por la eventual crecida.

“En esta zona solamente existen unas 70 familias. Pedimos transparencia para que la asistencia que pudiera venir llegue a quienes realmente necesitan”, señaló.

Predicciones hidrológicas

El informe emitido por el área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá señala que, al cierre de la jornada de este miércoles, en el puerto de Ayolas se prevé una altura de 2,90 metros (1,80 metros es la cota normal). De acuerdo con las proyecciones, este nivel se mantendría hasta las primeras horas del próximo domingo.

Desde Yacyretá indicaron que las previsiones sobre el comportamiento del río se elaboran con base en las condiciones hidrológicas actuales y los pronósticos disponibles, por lo que están sujetas a modificaciones en caso de producirse cambios en las condiciones climáticas.

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