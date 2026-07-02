Legisladores argentinos solicitan funcionamiento permanente del paso Ayolas – Ituzaingó

De acuerdo con publicaciones del medio argentino Misiones Online.net, la Cámara de Diputados de Corrientes presentó un proyecto de resolución dirigido a la Cancillería argentina para solicitar que el tránsito vehicular por el paso internacional permanezca habilitado durante las 24 horas. Actualmente, el cruce opera únicamente entre las 09:00 y las 19:00, situación que, según los parlamentarios, perjudica la integración entre Paraguay y Argentina.

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Las autoras de la iniciativa, las diputadas Ana Gabriela Améndola y Silvia Patricia Galarza, señalaron que la restricción horaria afecta el desarrollo de actividades sociales, económicas, comerciales y turísticas de la región. Asimismo, sostuvieron que el paso resulta fundamental para comerciantes, prestadores de servicios turísticos e instituciones educativas, deportivas y culturales de Ayolas e Ituzaingó.

“Con una apertura plena se obtendría nuevamente mayor flujo de capital, a través del desarrollo económico, social y la reciprocidad plena entre ambos países para fortalecer el sector turístico, cultural, educativo y deportivo en toda la región”, sostuvieron las legisladoras.

Con esta solicitud formal, la Legislatura correntina busca que la Nación avance en la habilitación permanente del paso internacional para fortalecer la integración fronteriza, el intercambio comercial y el movimiento turístico entre ambas localidades, agrega la información.

Paso fronterizo

El paso fronterizo, de aproximadamente 36 kilómetros, fue habilitado en agosto de 2019 sobre la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), con la presencia de los entonces presidentes Mario Abdo Benítez y Mauricio Macri.

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En la actualidad, únicamente está permitido el tránsito de vehículos livianos y minibuses con capacidad de hasta 24 pasajeros.