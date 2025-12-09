Capiatá: explosión ocasionó dos muertes y fábrica tiene actividades suspendidas

A través de un comunicado, CAHPSA (exConti Paraguay) informó que falleció Robin Padilla, quien resultó con múltiples quemaduras tras la explosión registrada en la fábrica el pasado 30 de noviembre. Días antes, también falleció su compañero, Cayo Fretes.

“Con profundo pesar, queremos informarles que hoy ha fallecido nuestro compañero Robin Padilla a raíz del incidente ocurrido en nuestra planta de Capiatá. Robin era un miembro muy querido y respetado de nuestro equipo, y su partida nos deja a todos con un gran dolor”, expresó el directorio de la empresa.

La firma garantizó además que están en contacto con los familiares, para brindar todo el apoyo necesario.

Ambos trabajadores realizaban labores en la zona del tanque al momento del estallido. Resultaron con múltiples quemaduras en todo el cuerpo y estaban internados en el Instituto de Previsión Social (IPS), en cuidados intensivos. Los dos fallecieron aproximadamente una semana después del hecho.

Actividades suspendidas en la fábrica

Tras esta explosión, varias instituciones públicas iniciaron sumarios e intervenciones. Por un lado, se conformó un equipo fiscal que determinará la causa de la explosión del tanque hidrógeno de baja presión.

La agente fiscal Lisa Martínez Amarilla, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, está a cargo de la investigación del Ministerio Público.

Por otro lado, el Ministerio del Trabajo dispuso una revisión preliminar y la suspensión temporal de las áreas afectadas durante la explosión: la zona del tanque, la sala de compresores, el laboratorio y la jabonería.

La suspensión de actividades es por 28 días y solo en esos sectores, mientras la empresa subsana todos los inconvenientes detectados por el Ministerio del Trabajo. En ese periodo de tiempo, los empleados de esos sectores deben cobrar su salario de manera habitual.

