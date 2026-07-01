Asalto sobre la ruta PY08: transportador llevaba celulares, tirzepatida y no caudales

Un grupo de hombres con armas largas y cortas, que se movilizaban en varios vehículos, salió al paso del camión transportador con la intención de apropiarse de la carga que estaba siendo trasladada hacia la zona norte. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de este miércoles sobre la ruta PY08, frente al balneario Oasis, ubicado en el distrito de Yataity del Norte.

En principio se manejaba que llevaba una importante cantidad de dinero, pero más tarde se pudo comprobar que transportaba más de 58 cajas de celulares de alta gama de la marca iPhone y de tirzepatida.

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Esta información fue confirmada en el transcurso de la tarde este miércoles por el director de la Policía Nacional en San Pedro, comisario Enrique Martínez, quien se trasladó a la zona para apoyar a la frondosa comitiva policial-fiscal y de las demás instituciones, incluidos especialistas de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), atendiendo a que la mayoría de los vehículos abandonados por los malvivientes tenían en su interior explosivos (dinamita en gel), que fueron desactivados por los uniformados especializados, señaló el director de la Policía.

Trabajo con funcionarios de la Aduana

Asimismo, comentó que, por disposición del fiscal que investiga el caso, Cristian David González, la apertura de las cajas quedó suspendida para continuar mañana en presencia de funcionarios de la Aduana de Ciudad del Este y de otros organismos, a fin de saber si las mercaderías cuentan con los documentos respaldatorios, mencionó.

Vehículo depositado en la comisaría

Por el momento, el camión transportador se encuentra depositado en la sede de la Comisaría 8ª de Santaní, en espera de la tarea de verificación de la carga, prevista para mañana desde las 09:00, a cargo de los intervinientes, según explicaron los encargados de la investigación.

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Hasta esta hora no hay personas detenidas con relación a este suceso.