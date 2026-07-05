Policiales
05 de julio de 2026 a la - 00:44

Sin incidentes en el centro de Asunción tras la derrota de Paraguay ante Francia por la Copa del Mundo

Mujer con uniforme oscuro conversando con dos hombres de espaldas en una oficina desordenada y austera.
Sin detenidos ni heridos durante el partido de la albirroja en el centro de Asunción.

La Comisaría Tercera de Asunción no registró hasta altas horas de la noche incidentes ni denuncias de hurtos tras la presencia de una importante cantidad de personas en el centro de Asunción donde los hinchas acudieron para ver el partido entre la Selección Paraguaya de Fútbol y Francia.

Por ABC Color

Miles de hinchas y aficionados de la Selección Paraguaya de Fútbol acudieron al centro de Asunción donde se transmitió el partido contra Francia con pantallas gigantes colocadas en varios puntos de la calle Palma.

La albirroja terminó perdiendo por un gol contra cero a raíz de un penal. Pese a este resultado, mucha gente disfrutó de la campaña realizada por el equipo al mando de Gustavo Alfaro que tuvo sus altibajos, pero que finalmente llegó hasta octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol.

Pese a esto, no se registraron mayores incidentes y hasta esta hora, casi ninguna denuncia por hurtos de telefónos celulares, que suele ser común en los eventos multitudinarios.

Lea más: Video: vecinos de Asunción denuncian robo de cámaras de seguridad

Denuncia por extravío de documentos

Según indicaron agentes de la Comisaría Tercera de Asunción a un equipo periodístico de ABC TV, la única denuncia la presentaron persona que extraviaron sus documentos durante la transmisión del partido.

esponsors especiales de Mundial x ABC