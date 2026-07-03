Video: vecinos de Asunción denuncian robo de cámaras de seguridad

Durante la madrugada del pasado viernes, vecinos del barrio Virgen de la Asunción denunciaron el robo de dos cámaras de seguridad. El hecho insólito quedó registrado por los mismos dispositivos antes de ser desconectados por el malviviente.

El hurto se perpetró exactamente a las 02:30 en el cruce de las calles Teniente Camperchioli y Capitán Emilio Ferreira, una zona escolar.

Vigilancia previa y escape filmado

Según se puede observar en las imágenes del circuito cerrado que los propios pobladores difundieron, el malviviente no actuó completamente solo de manera inicial. El sospechoso, un hombre de entre 1,65 y 1,70 metros de estatura que vestía una campera blanca con capucha, pantalón negro y calzados deportivos oscuros.

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Ambos caminaron por un itinerario específico que comenzó en la calle Rosario Miranda casi Molinas. Tras cerciorarse de que no había transeúntes ni patrullajes a esa hora, el autor principal se aproximó a una columna de hormigón de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Posteriormente, trepó el poste y desinstaló de forma manual los dos cámaras de seguridad.

Edgar Fernando Brugada Torres, vecino del lugar, relató que el sistema de seguridad de esa cuadra en específico se instaló hace cinco años, justamente combatir los constantes asaltos y robos domésticos.

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Sospechan de los consumidores de crack de la zona, conocidos popularmente como ‘chespis’, que deambulan de noche robando cables, focos y ahora cámaras para malvenderlas por sumas ínfimas en el mercado negro.

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Los afectados señalaron de forma crítica que programas como SUMAR no se traducen en resultados dentro de los barrios. Incluso criticaron que se haya cortado la comunicación directa que antes tenían los vecinos con agentes policiales.

Denuncia formal y respuesta comunitaria

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 12ª Metropolitana. Los pobladores entregaron las copias digitales de los videos a la Policía Nacional con la esperanza de que se pueda identificar al ladrón de la campera blanca a través de los registros de reincidentes.