Canindeyú: policías se hicieron pasar por obreros para detener a presunto asesino

El presunto asesino detenido hoy en Canindeyú fue identificado como Amado Paniagua, más conocido como Amado Ka’aguy, sin documentos de identidad ni paradero fijo. En el momento del procedimiento, el sospechoso estaba al mando de una motocicleta matrícula Star de 150 cilindradas roja, con matrícula 318 AASA, también portaba una escopeta calibre 12 de la marca ARMSCOR y tenía un teléfono celular en uno de sus bolsillos.

Amado Ka’aguy fue sindicado como autor del asesinato de Adolfo Cantero Sosa, registrado el 16 de octubre del 2.019 en la comunidad indígena Karuperá, distrito de Yby Pytá. Desde aquella fecha, el sospechoso se internó en los montes de la zona.

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Durante todos estos años, Amado Ka’aguy estuvo trabajando como obrajero y como seguridad en los marihuanales, también se supo que algunos capos de la región lo contrataron como guardaespaldas.

La estrategia de los agentes de Investigaciones de Canindeyú

El sospechoso sabía perfectamente que grupos de agentes de Investigaciones de la Policía estaban tras sus pasos por lo que siempre se cuidó para no salir a los poblados de la región y así logró mantenerse fuera del alcance de los uniformados.

Sin embargo, en esta ocasión un informante delató su posición muy cerca de un sector de la ciudad de Yby Pytá conocido como Mil Quinientos, donde siete policías se instalaron desde tempranas horas de hoy para “pescar” por el objetivo.

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Pero esta vez, los agentes se presentaron de civil y se mimetizaron entre un grupo de empleados de una maderera para hacer la tarea de vigilancia.

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Finalmente, alrededor de las 13:30 de hoy Paniagua salió a bordo de su moto sobre un camino vecinal, donde lo ubicaron los policías. Cuando Amado Ka’aguy se percató de la presencia de los agentes abandonó el biciclo e intentó escapar a través de algunas propiedades.

Pero tras una corta persecución, finalmente el fugitivo fue alcanzado, acorralado y finalmente reducido por los agentes de Investigaciones de Canindeyú.