Cae en Liberación el supuesto asesino del empresario pakistaní ultimado en Capiatá

El homicidio se produjo en la madrugada del 26 de enero pasado en una casa quinta de la compañía Kennedy de la ciudad de Capiatá, departamento Central.

La víctima del crimen fue Asad Ahmed, de 56 años, nacido en Pakistán, pero también con nacionalidad de Perú e incluso cédula de Paraguay.

Este se encontraba con su socio comercial Farid Matsuda, de 55 años, nacido también en Pakistán, pero con nacionalidad de Japón e igualmente cédula de Paraguay.

Los acompañaba la novia de este último, Verónica Araceli González Méndez, de 25 años, nacida en Paraguay.

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Inicialmente, se informó que los tres fueron asaltados, pero en realidad habría sido un ataque con tinte de venganza, ya que solo Asad Ahmed fue ultimado y además con una llamativa saña que incluyó una severa tortura física y luego múltiples puñaladas.

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Farid Matsuda y Asad Ahmed eran socios comerciales en una empresa importadora de vehículos denominada Sur Latin Trading Corporation SA, que tiene su oficina y playa de venta en la Ruta PY02 esquina Porvenir, en San Lorenzo.

El asesinato se planificó en Liberación

Policías del Departamento de Homicidios analizaron las evidencias que quedaron en la escena del crimen en Capiatá, las huellas identificadas en la camioneta abandonada por los criminales y hasta los registros telefónicos generados ese día, tras lo cual descubrieron que el asesinato probablemente se planeó en la ciudad de Liberación, departamento de San Pedro.

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De hecho, el 5 de febrero pasado, los citados policías hicieron la primera serie de allanamientos en el referido municipio norteño, bajo la supervisión de la fiscala Sophia Anatolia Galeano Gavilán, quien encabeza la investigación.

Por orden de la agente del Ministerio Público, quedó detenido en ese momento el que según los policías había organizado el crimen del pakistaní, Abilio Urunaga Cohene, de 43 años, un político colorado que llegó a ser alto funcionario de la Municipalidad de Liberación y de hecho hasta el momento de su captura era candidato a concejal.

Sin embargo, ese día no pudo ser capturado y de hecho continúa prófugo uno de los supuestos autores materiales del homicidio, Amado Urunaga Cohene, de 53 años, un expolicía con frondosos antecedes penales y a la vez hermano mayor del encarcelado Abilio Urunaga Cohene.

Hoy lunes, el equipo investigador volvió a la ciudad de Liberación y en uno de los cuatro allanamientos atrapó al otro supuesto autor material del homicidio, Gabino Martínez, de 34 años, quien no registra antecedentes penales.

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El sospechoso está siendo traído en estos momentos hacia Asunción para ser interrogado sobre su participación en el hecho y, eventualmente, tratar de saber quién ordenó el atentado.

Los policías informaron la detención también de Mirtha Cabrera Brítez, de 27 años, quien sería procesada por narcotráfico, ya que fue sorprendido en posesión de marihuana, pero ella no estaría relacionada con la muerte del pakistaní en Capiatá.