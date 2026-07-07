Cámaras delataron a dos presuntos motochorros: recuperan motocicleta robada

Una motocicleta robada frente a un local gastronómico sobre la avenida Fernando de la Mora fue recuperada pocas horas después por la Policía Nacional, que logró aprehender a dos presuntos responsables gracias al análisis de imágenes de circuito cerrado y un operativo conjunto entre dos comisarías de Asunción.

El hecho ocurrió al mediodía del domingo, cuando el propietario ingresó por unos minutos al local Don Mario para comprar su almuerzo. Al salir, constató que desconocidos se habían llevado su biciclo.

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Cámaras permitieron identificar a los sospechosos

El comisario Edgar Vega, jefe de la Comisaría 14ª Metropolitana, informó que, tras recibir la denuncia, los agentes accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio, donde pudieron observar el momento del hurto e identificar las características físicas de los presuntos autores.

Con esa información se inició un rastrillaje y, en un control preventivo realizado en conjunto con agentes de la Comisaría 18ª Metropolitana, los uniformados localizaron a dos sospechosos que circulaban a bordo de otra motocicleta en la zona de 21 Proyectadas y Morelos.

Los aprehendidos fueron identificados como Junior Andrés Guayuán Lugo, de 20 años, y un adolescente de 17 años. De acuerdo con el sistema de la Policía Nacional, ninguno registra antecedentes.

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La motocicleta estaba escondida en la Costanera Sur

Tras la aprehensión, los sospechosos indicaron el lugar donde había sido ocultada la motocicleta denunciada como robada.

Los agentes se dirigieron hasta una zona boscosa cercana a la Costanera Sur, en inmediaciones de Cateura, donde debieron ingresar a pie debido a las dificultades de acceso para vehículos.

Según el comisario Vega, el biciclo estaba escondido bajo una manta o carpa, una modalidad que habitualmente utilizan delincuentes para “enfriar” los objetos robados antes de intentar comercializarlos.

Investigan posible vínculo con otros robos

Durante el procedimiento también fue incautada una segunda motocicleta, que quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.

El jefe policial señaló además que, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, otra motocicleta robada fue recuperada con apoyo de la Comisaría 16ª Central, de Lambaré.

No obstante, aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que permitan vincular ese hecho con los dos aprehendidos en este procedimiento, aunque las averiguaciones continúan y se analizan imágenes de cámaras de seguridad para determinar si existe relación entre ambos casos.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer la participación de los sospechosos y determinar si integran una estructura dedicada al robo de motocicletas en Asunción.